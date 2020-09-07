الشقة بنصف مليون .. ضبط موظف ينصب على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بالاسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم إنشائه عقار سكنى كائن بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه . وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والإستيلاء من 3 أشخاص على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 1.5 مليون جنيه إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. ياتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة.