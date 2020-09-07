ضبط تشكيل عصابى سرق 1400 متر كابلات كهربائية بقنا

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، تشكيل عصابى سرق 1400 متر كابلات كهربائية فى قنا . تلقى مركز شرطة قوص بلاغا بسرقة كابلات كهرباء “هوائية” واصلة بين محطة محولات ومحطة صرف بدائرة المركز بطول 1400متر خارج الكتلة السكنية بوسط الزراعات . وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 منهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة ، وبتفتيش مسكن أحدهم عُثر على كمية من الكابلات المبلغ بسرقتها – الدراجة النارية المستخدمة فى نقلها مقص حديدى لتقطيع الكابلات وقيامهم ببيع باقى المسروقات لأحد الأشخاص (تاجرة خردة “له معلومات جنائية”) . وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من الكابلات المبلغ بسرقتها وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .