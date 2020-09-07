فرصة عمل بالخارج بـ 7 الآف دولار

ضبط سيدة للنصب على المواطنين بالغربية تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية؛ لقيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمة توفير عقود عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية . وكشفت التحريات الإستيلاء على مبلغ حوالى 21 ألف دولار أمريكى من 3 أشخاص بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .