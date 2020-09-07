تحرير 4212 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (4212) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (1327) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (215) مخالفة السير بدون تراخيص، (17) دراجات نارية مخالفة، (14) مخالفة موقف عشوائى، (33) مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.