محافظ الفيوم: 29127 طلباً للتصالح من إجمالي 31209 مخالفة تم رصدها حتى اليوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تشكيل مجموعات عمل لمراجعة رصد جميع المنشآت على أرض المحافظة بمختلف القرى والنجوع والتوابع، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام، وإعداد تقرير بما تم رصده من مبانٍ ومنشآت وتقسيمها إلى مرخصة، أو تم التقدم للتصالح بشأنها، أو مخالفة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة التى لم يتقدم مالكوها للتصالح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، صباح اليوم، لمناقشة الآليات الجديدة لرصد المخالفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الزراعة، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة. وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إجراء رصد ميداني شامل لجميع مراكز وقرى وتوابع المحافظة وعددها 1800 قرية ونجع وتابع، وتسجيل كافة المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل تكاملية بين كافة الجهات المشاركة فى اللجان، والبدء الفوري فى العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصد خلال 5 أيام، مشيراً إلى أن إجمالي المخالفات التي تم رصدها حتى اليوم 31209 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، فيما بلغ عدد طلبات التصالح حتى اليوم 29127 طلب، بنسبة بلغت 93 % من عدد المخالفات المرصودة، فى الوقت الذي تشهد فيه المراكز التكنولوجية بمجالس المدن إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح. في ذات السياق، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً للوقوف على آخر أعمال لجنة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء، تمهيداً لإعلان القيم السعرية الجديدة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة لإعادة التسعير جاء استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين. ولفت المحافظ إلى أنه تم مد عدد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص ملفات التصالح، مناشداً جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.