انتشال جثة غريق جديد فى شاطئ الموت بالاسكندرية والبحث عن جثة آخر

كتب احمد سلامة

تمكن فريق الانقاذ صباح اليوم من انتشال جثة الغريق الثانى من شاطئ النخيل المعروف بـ«شاطئ الموت» غرب الإسكندرية بعد غرقه مع شاب آخر فجر كانا قد غرقا فجر أمس الاثنين. تبين أن الجثة للطفل عبدالوهاب عصام الدين، البالغ من العمر 15 سنة، ووجدت بالحاجز السابع، وجرى انتشالها كان فريق الانقاذ قد تلقى اخطارا للتواجد بشاطئ النخيل لوجود حالتي غرق أمام الحاجز السابع. فجر أمس وتبين إن أحد الغريقين يدعى عبدالوهاب عصام الدين، ١٥ سنة، من المنصرة، والثانى عمرو عبدالجواد مرزوق، ٢١ سنة، من الجيزة.