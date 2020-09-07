بنك القاهرة” يتيح تطبيق “قاهرة كاش” على منصة HUAWEI AppGallery عبر شراكته الإستراتيجية مع شركة هواوى

أعلن بنك القاهرة توقيع شراكة إسترتيجية مع “مجموعة هواوي- مصر”، والتى يقدم خلالها البنك خدمات محفظة “قاهرة كاش”، عبر منصة AppGallery الخاصة بشركة هواوى، كما أن البنك بصدد طرح تطبيق الموبايل البنكى ورموز الأمان BDC Mobile Banking & BDC Token عبر المنصة أيضاً بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملاء بنك القاهرة عبر الإنترنت.

ويؤكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن إتاحة تطبيقات بنك القاهرة عبر منصة APP Gallery HUAWEI تسهم في تشجيع العملاء على الإشتراك في المحفظة، وتحقيق نسب فاعلية مرتفعة، مع الإستفادة من التسوق وسداد قيمة المشتريات عبر هاتفهم المحمول دون الحاجة لإمتلاك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، بما يتوافق مما تتطلبه الفترة الراهنة من تغيير النمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية، وبالتالى تقليل التعامل بالكاش وتقليل التجمعات.

وفى سياق متصل، تابع عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الشراكة مع شركة بحجم “هواوى”، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص بنك القاهرة على التعامل مع الكيانات الكبيرة في شتي مجالات الأعمال المالية وغير المالية لتكون العلاقة مع عملائه هي بالأساس علاقة شراكة مع العملاء والتى يأتي فى مقدمتها العمل علي أحدث التقنيات التكنولوجية عالمياً لدعم التحول الرقمى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية، دعماً لثقافة الشمول المالي بالإعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

ومن جانبه، أعرب “بيك ين”، نائب رئيس هواوي – مصر، عن تقديره بالشراكة مع بنك عريق كـ “بنك القاهرة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة جديدة في استراتيجية منصة HUAWEI AppGalleryللحفاظ- على القطاعات الحيوية المختلفة على منصتها التي تهدف إلى تقديم تجربة فريدة ومتطورة لجميع المستخدمين.

وتابع “ين”: نخطط لمزيد من سبل التعاون مع هذه المؤسسة المالية الكبيرة لأننا ندرك جيدًا الدور الهام للتكنولوجيا في مساعدة أفراد المجتمع وخدمتهم