وزيرة الصحة تبدأ غدا زيارة إلى السودان

أعلن القائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي أن #وزيرة_الصحة الدكتورة #هالة_زايد، ستبدأ غدا زيارة إلى السودان. وقال السفير نادر زكي، في تصريحات بمطار #الخرطوم اليوم خلال تسليم شحنة من المساعدات المصرية إلى السودان، إن وزيرة الصحة ستبدأ غدًا زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفد طبي مكون من 20 طبيبًا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية. وأوضح أن الفريق الطبي المصري سيبقى في السودان حتى الاطمئنان على انحسار الأزمة الحالية، التي خلفتها السيول والفيضانات التي ضربت السودان.