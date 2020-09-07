القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 …

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية ، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كإحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة .

وإتخذت كافة إجراءات اليقظة والإستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .