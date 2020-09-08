وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات

وبموجب القرار فقد تم استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم انتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .

وقالت الوزيرة ان استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمةعن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام حيث ان هذه التقلبات تسمح بإستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية .

واشارت جامع الى ان القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل الى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر