للمساهمة فى مشروع البورصه السلعيه بروتوكول تعاون بين “تجاريه البحيرة ” و بنك تنمية الصادرات

كتب : محمود دوير

فى اطار الجهود المتواصله للإنتهاء من المشروع القومى فى محافظة البحيرة بإنشاء أول بورصه سلعيه للخضر والفاكهه وقع المحاسب فتحى مرسى – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريه بمحافظة البحيرة بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات للمساهمه فى المشروع الرئاسى الخاص بالبورصة الزراعية بمركز بدر والذى تنشئه الهيئة العربية للتصنيع والذى من المقرر أن يتم إفتتاحه فى نهاية 2020 وحالياً تتم الخطوات النهائية لإفتتاح هذا الشروع العملاق

وقد وقع البروتوكول من جانب إدارة البنك “ميرفت سلطان ” رئيس مجلس إدارة البنك

وشهد التوقيع كل من عاطف فراج نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة و دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة ومحمد الشريف عضو مجلس الإدارة بالغرفة و المنسق العام للمشروع وأحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك و محمد حلاوه مدير المشروعات بالبنك

وصرح فتحي مرسي أن البورصة الزراعية تعد من أهم المشروعات بمحافظة البحيرة مشيرا إلى أنه تم تذليل جميع المعوقات التى كان تعطلها بفضل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ورعايته للمشروع ودعم كبير من وزيرة التجارة والصناعه الدكتوره نيفين جامع

يذكر أن المشروع الذى يستهدف مواجهة احتكار السلع الزراعيه والسيطرة على التلاعب فى الأسعار من جانب عدد من التجار يقام على مساحة 57 فدانا ب مركز بدر ، وسط المزارع، حيث تنتج المناطق المحيطة بالبورصة في مناطق بدر والنوبارية ووادي النطرون والسادات وباقي مراكز محافظة البحيرة، 70% من الخضر والفاكهة في مصر، وتساهم بنسبة 60% من صادرات مصر الزراعية.

وتضم 986 وحدة، على مساحة 91 ألف متر بنسبة مباني 37%، وتضم 120 محلا في الأسوار الخارجية، مساحة المحل 125 مترا، ويوجد بكل محل دور ثان”صندلة”، ودورة مياه، كما يضم السوق 220 وكالة كبيرة مساحة الوكالة 185 متر ويوجد بكل وكالة “صندلة”، ودورة مياه، و460 وكالة صغيرة مساحة الوحدة 125 مترا، و14 محطة تصديرية كبيرة، مساحة كل منها 835 مترا و40 محطة تصديرية صغيرة مساحة كل منها 568 مترا، و120 محلا صغيرا للشباب مساحة كل محل 20 مترا، و130 ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة مساحة كل منها 135 مترا.

بالإضافة إلى كافيتيريات ومعارض وأماكن للبنوك، فضلا عن الأماكن الخدمية وهى مبنى البورصة السلعية الذي يضم مكاتب ومعامل وأجهزة المعايرة ومبنى الإدارة والمسجد ومواقف السيارات ومحطة الصرف الصحي وموزعات الكهرباء ومباني الأمن و5 موازين بسكول، كما توجد منطقة صناعية على مساحة 24 ألف متر معدة لبناء مصانع، لاستغلال الفاقد الزراعي ومصانع للعصائر والمركزات والتعبئة والتغليف، وغيرها من الأنشطة التكميلية.

ووفقا لمصادر بالغرفه التجاريه فقد تم الانتهاء من 90% من البنية التحتية للمشوع من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ونسب التنفيذ فيه تخطت 70%.