خلال ساعات ..الاعلان عن خطة العام الدراسي المقبل

يعقد وزير التربية والتعليم د.طارق شوقى مؤتمرا صحفيا للاعلان عن خطة العام الدراسي المقبل المقرر يوم 17 اكتوبر القادم ، وذلك اليوم الثلاثاء خلال الساعه الثانية عشر ظهرا.

ويترقب الطلاب واولياء الامور الاعلان عن شكل الدراسة والاساليب التى سوف تتخذها الوزارة والتى من المنتظر الاعلان عن الخطة خلال الساعات القادمة ، حيث هناك اتجاه الى تقليل ايام الدراسة الى يومين او ثلاثة بالنسبه للمرحلة الاعدادية مع انتظام الذهاب للمدارس بالنسبه لطلاب المرحلة الابتدائية ، على أن يكون هناك أيام بطريقة “الأونلاين” وأيام دراسة فعلية ، حيث ان المنهج الأقرب للتطبيق في العام الدراسي الجديد، هو ان تدمج عملية التعلم بين التعلم في المدرسة والتعلم عن بعد، وذلك لمراعاة التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب.