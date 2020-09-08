مصر للطيران ومشيخة الأزهر يوقعان بروتوكول تعاون

من منطلق الدور الريادي للشركه الوطنية مصر للطيران في دعم كافه قطاعات الدولة من أجل استعادة وتنشيط حركة الطيران والسياحه التي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني وعودتها الي معدلاتها الطبيعية ، وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومشيخة الأزهر الشريف بروتوكول تعاون تسويقي بموجبه يتم تقديم اسعار خاصه للتذاكر وتسهيلات السفر وخدمات الحجز والطيران علي جميع شركات الطيران العامله في السوق المصري وبيع واعداد وتنفيذ برامج سياحية داخلية وخارجية وغيرها لبعثات ووفود وضيوف الأزهر الشريف من جميع أنحاء العالم من خلال شراكه العمل بين قطاعات الشركه الوطنية

وقد قام بتوقيع البروتوكول فضيلة الشيخ /صالح جمعة عباس وكيل مشيخة الأزهر ويوسف جاد رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بمصرللطيران وشيرين تحسين مديرعام إدارة تنشيط مبيعات الشركات بشركه مصرللطيران للخطوط الجوية.

وقد أعرب فضيلة الشيخ صالح جمعة عن خالص الشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به الشركة الوطنية آملا أن يكون هذا البروتوكول بداية تعاون مثمر للفتره القادمة بعد جائحة كورونا وسعادته بالدخول في شراكة مميزة مع مصر للطيران كونها الشركة الوطنية التي تحمل اسم وعلم مصر، واسمها التجاري ذو التاريخ العريق لافتاً إلى أن ذلك ليس غريبا علي الشركة الوطنية فى جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها .

هذا ومن المقرر أن يتولي قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الأزهر و مصر للطيران فيما يخص الأجندة السياحية وذلك لما يقدمه من خدمات مميزة سواء في الإنتقالات أو البرامج السياحية المميزة للعاملين بالمشيخة والجهات التابعه وأسرهم في الداخل والخارج من رحلات ورعاية فعاليات وتقديم برامج الرحلات الشامله باسعار تنافسية.