جوجل تطلق النسخة العربية من تطبيق Read Along لتحسين مهارات القراءة للأطفال

تبحث الكثير من العائلات فى عالمنا العربى عن طرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ فى الطلب المتزايد على إضافة اللغة العربية إلى تطبيق Read Along، وهو تطبيق مجانى من جوجل يعمل على نظام التشغيل أندرويد، ويوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم فى القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة رفيقة افتراضية داخل التطبيق اسمها “ضياء”.

فى هذا الإطار، وسعيًا من شركة جوجل لتعزيز المهارات اللغوية لدى الأطفال، تم الإعلان عن إطلاق النسخة العربية من تطبيق Read Along.

ويقول بيان صحفى أصدرته الشركة: “لقد لمسنا تطوّرًا ملحوظًا فى مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى فى بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرأون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح فى الدقيقة تحسنًا بين 35 و 85 بالمئة فى القراءة بصوت عال بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويتميّز تطبيق Read Along بأنّه لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية جوجل للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم”.

يتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية “ضياء” التى تقرأ أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال فى الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون. ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة “ضياء” فى أى وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة. والمفاجأة فى نسخة التطبيق العربية أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التى أنشئت داخليًّا فى جوجل خصيصًا لمستخدمى Read Along. القصة الأولى من هذه السلسة متوفرة بعنوان: “كوكو ذاهب إلى الحفلة” وهى تركّز على قيم هامة فى عالمنا اليوم مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من جوجل على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.

ويقدّم تطبيق Read Along اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

جوجل تدعو الكتّاب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا إلى كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر الحالى

وتولى شركة جوجل أهمية كبيرة لسلامة الأطفال وخصوصيتهم أثناء استخدامهم التطبيق، فإن التطبيق لا يتطلّب الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق شبكة الواى فاى أو بيانات الهاتف، بحيث لا يمكن للأطفال الوصول إلى الإنترنت بدون إشراف الأهل، وبالتالى لا يتضمّن التطبيق أى إعلانات أو عمليات شراء. كما لا يتطلّب تسجيل الدخول ويتم تحليل البيانات الصوتية فى الوقت الفعلى على الجهاز فقط.

وانطلاقًا من التزام الشركة بالتشجيع على القراءة العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تدعو الكتّاب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا إلى كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر الحالى للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلّم عالمية، مثل Read Along من جوجل والمكتبة الرقمية العالمية وموقع Pratham Books Storyweaver. وسيتم الإعلان عن الفائزين فى شهر أكتوبر.

ويمكن للعائلات تنزيل تطبيق Read Along على أجهزة أندرويد من خلال زيارة “متجر جوجل بلاى”. وللمساعدة فى تطوير التطبيق، يمكن إرسال كافة الملاحظات عبر البريد الإلكتروني: readalong@google.com