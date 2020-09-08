رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى:نسعى الى القضاء على الزحام والتكدس اثناء صرف المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي أن الهيئة تضع امام اعينها حالياً تطوير الخدمات المقدمة للسادة أصحاب المعاشات والتي تبدأ بحصول أصحاب المعاشات و المستحقين علي جميع حقوقهم التأمينية في اقل وقت ممكن و بطريقة جيدة .

و أوضح رئيس الهيئة ان البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة و يتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط .

لذا فقد تقرر بالنسبة إلي حالات استحقاق المعاشات الجديدة و الحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية ” كروت ميزة ” و التي تدعم عمليات السحب النقدي بالاضافة إلي دعم عمليات الشراء من المحال التجارية و المواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكوميةو كذلك عمليات السحب و الإيداع النقدي علي ماكينات الصراف الآلي و كافة الخدمات المصرفية الأخري .