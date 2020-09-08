قرارات وزير التعليم للعام الدراسى الجديد

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الحضور بالعام الدراسى الجديد وإثابة المعلمين ومصير الثانوية العامة وتفاصيل تنمية موارد الإدارات والمديريات، موضحًا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة، والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاصا فى المناهج أو العملية التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان “خطة الدولة للعام الدراسى الجديد، 2020,2021، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والتواجد داخل المدرسة، إن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى، وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما ينشر حول أن العام الدراسى يوم الإثنين غير صحيح، لافتًا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى، هناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء، ولو فترتين يذهب 3 أيام سبت وإثنين وأربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحًا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.وأشار إلى أن الطلاب لا يستخدمون التكنولوجيا وبالتالي يتواجدون أكبر عدد من الأيام.

كما أكد الدكتور طارق شوقى، أن المؤتمر هدفه استعراض تفاصيل العام الدراسى، موضحا أن مصر نجحت فى عبور العام الدراسى الحالى 2019، 2020، رغم الظروف التى مر بها من أزمة كورونا، وذكر الوزير: اليوم نستعرض ما تم البدء فيه ويتم استكماله فى العام الدراسى الجديد، موضحا أن الدراسة تبدأ 17 اكتوبر وتبدأ فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى، مضيفًا أن العام الحالى كان زاخرا بالتحديات، وخريطة العام الدراسى فى شكل مجموعات من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام.

وعن مصير طابور الصباح، قال، إنه لن يتم إلغاؤه ومدير المدرسة له صلاحيات التنفيذ بما يراه مناسبًا مع المدرسة، مضيفًا:” مدير المدرسة هو ما يقرر مصير الطابور والحضور وكل مدرسة على حدة”.

وأوضح طارق شوقي، أن الوزارة تعمل مشروع طموح باسم ” كل طفل متصل” يستهدف الطلاب من رابعة ابتدائى حتى الإعدادية، جاري العمل عليه ولن ينتهى قبل بدء الدراسة، مضيفًا: “الدولة لا تستطيع تحمل تكلفة أجهزة التابلت لهؤلاء الطلاب، ولكن يمكن تخفيض أسعارها وتقسيطها بدون فوائد”.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أن الأنشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور، محذرًا من الإشاعات التي تستهدف الوزارة ومنظومة التعليم في مصر، قائلًا: “يوجد 17 صفحة منتحلة شخصيتى و4 منتحلة مواقع الوزارة”.

وكشف الدكتور طارق شوقى، عدم طباعة كتب للمرحلة الثانوية، العام المقبل، وسوف توفر الوزارة الكتب فى شكل رقمى ومحتوى رقمى، وهناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية عبارة عن أفلام مكثفة وتدريب على نظام الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومى للامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على اتجاه الامتحان المعين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك مشروع طموح جدا كل طفل متصل” هدفه تدريب الطلاب على التواصل على الانترنت ولن تكلفته عالية يحتاج إلى ميزانيات ويمكن تقيسط سعر الجهاز لولى الامر ولكن الوزارة ما زالت تعمل عليه لم ينتهى بعد .

وشدد على أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى سيكون ودعاة غرار المدرسة العادية على أرض الواقع، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد هو عام دراسى عادى به طابور الصباح وغياب وحضور وكل الصلاحيات لدى مدير المدرسة، ينظم حضور الطلاب كما يرى.

كما كشف الوزير أنه سيتم تعريب الجيولوجيا تعاطفا مع عدم وجود معلمين بالقدر الكافى لتدريس المادة، مشيرا إلى أن الأنشطة سوف تتناسب مع عدد ايام الحضور، كما أن أعمال السنة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن هناك قدر من الإشاعات مخيف، وهناك قنوات رسمية ، لافتا إلى أن اليوم يوجد ١٧ موقع منتحل شخصية الوزير و٤ مواقع امتحان شخصية الوزارة وصفحتنا عليها قرابة ٣ مليون متابع يحب عدم الانسياق ورائها وضرورة التأكد من العناوين.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطالب فى الثانوية العامة الجديدة تحسين مجموعة مرة أخرى إذا لم يحصل على الدرجات التى يرغبها.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الثانوية العام 2021 سيكون إلكترونيًا بالكامل، بداية من الامتحان حتى التصحيح، مضيفًا :” الطالب هيعرف نتيجته وهو طالع من الامتحان، والامتحان لن يتم تسريبه ولن يكون هناك أى وسيلة للغش، والكمبيوتر هو الى هيفصل الامتحان”.

وتابع :”الطلاب المنتقلون من ثانية ثانوى والرسبون والمؤجلون سيحلون على نفس الامتحان.. ولكن الطالب المؤجل والراسب سيحصل على نفس الامتحان”.

وكشف الدكتور طارق شوقى أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونية دون تدخل بشرى كلها اختيار من متعدد والطالب يخرج من اللجنة يكون عارف نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب.

وأوضح أن الأسئلة سوف يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهم أسئلة مشتركة، والأسئلة فى الثانوية العامة تكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم، موضحا أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحد بامتحان موحد، بحيث يعقد امتحانين فى يونيو واغسطس وقد تكون المحاولات 3 فرص ويمكن التحسين على مستوى المادة ويحصل الطالب على أعلى درجات فى الفرص

وذكر الدكتور طارق شوقى أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.

وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على 3 مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لكل صف له يومين فى الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقى، ، إنه لأول مرة سيتم تدريس كتاب” القيم واحترام الآخر” لطالب ثالثة ابتدائى ليسير على نظام التعليم الجديد ومحاوره، كما أضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إضافة نسخة من هذا الكتاب لطلاب أولى وثانية ابتدائى.