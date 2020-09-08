الأمانة العامة لحزب التجمع تناقش الاستعدات للانتخابات البرلمانية..  السبت

صرح محمد سعيد، الأمين العام للتجمع، أن الأمانة العامة ستعقد اجتماعها يوم السبت المقبل لمناقشة الاستعدادات للانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويرأس الاجتماع سيد عبد العال، رئيس الحزب، والأمين العام محمد سعيد، وسيعرض الاجتماع الترشيحات علي المقاعد الفردية التي لقاها الحزب من أمناء المحافظات علي مستوي الجمهورية. كما يناقش قرار بشأن أصدقاء الحزب الذين أبدوا رغبة للترشح علي المقعد الفردي باسم الحزب في عدد من المحافظات، وفقاً للضوابط التي أقرتها الأمانة العامة في اجتماعها السابق، وهي آلا يكون الراغب في الترشح قد سبق إدانته في قضية فساد من قبل أو كان له علاقة ومباشر أو غير مباشرة بتيارات الإسلام السياسي، كما تناقش الأمانة العامة الموقف السياسي المحلي والدولي، واستعراض المواقف والقرارات التي اتخذتها القيادة الحزبية خلال الفترة السابقة وذلك بأخذ الرأي عليها لتدرج بشكل نهائي في وثائق الحزب.