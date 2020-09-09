د. محمد ابراهيم المصري يكتب :صرخة في واد – من هو مفكر 2020 ومن هم أعظم المفكرين المصرين؟

*بقلم الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم المصري:

طبعا لم تسمع من صغير عبارة “انا عايز اطلع مفكر لما اكبر” ولن تسمعها..فليس هناك مناهج دراسية لا في مصر ولا في العالم لتخريج مفكرين..وليس التفكير بهذا المعني حرفة ولا مهنة لأكل العيش

ولكن من هو المفكر؟

لو كان الفكر هو العملية التي تتم في العقل لايجاد حلول لاي من متطلبات الحياة الشخصية من تعليم وايجاد وظيفة والزواج والعلاقة مع الآخر الخ فكلنا مفكرون

ولو كان الفكر هو التأمل العميق في ما يحيط بنا من العالم المحسوس او المعنوي فكثير منا مفكرون وهذا ما اشار اليه عباس محمود العقاد في كتابه الكلاسيكي “التفكير فريضة إسلامية” وهو أحسن ما كُتب في الموضوع..لكن هناك عدد قليل جدا يمكن ان يطلق عليه “مفكر مصري” بالتعريف الأكاديمي كتب عنهم الدكتور لويس عوض في “تاريخ الفكر المصري الحديث” وكذلك كتب عنهم عبد المنعم شميس في “عظماء من مصر” وهما كتابان في غاية الأهمية في هذا المجال

واري ان هناك عوامل مشتركة في كل مفكر مصري..ولا يصح ان نطلق هذا اللقب علي غيره من الناس لعدة أسباب حفاظا علي اللقب أولا وللأمانة العلمية ثانيا وللشهادة التاريخية ثالثا وحتي لا نضلل شبابنا رابعا..وحتي لايتوه منا الحاضر والمستقبل معا وهو الأهم علي الاطلاق..وأري ان من ضمن العوامل التي لابد من توفرها في ” المفكر المصري” سبعة:

اولا اتقان اللغة العربية لانها اداة للفكر المصري ومدخل للعقل المصري وللتعبيرعنهما..وثانيا المعرفة التامة بتاريخ مصر وحياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية..وثالثا المعرفة العميقة بالشخصية المصرية والثقافة المصرية ومكوناتها ومن اهمها الدين الإسلامي والفنون والآداب المصرية جميعا..ورابعا اتقان لغة اجنبية لمعرفة فكر الآخر من مصادره الأصلية ودراسته..وخامسا معايشة هموم الوطن الآنية اجمالا..وسادسا معرفة حال مصر المحروسة في المدن والقري وكيف تكون مسيرة التغير إلي الأحسن..وسابعا التعبير عن هذا الفكر في اكثر من كتاب.

فمثلا – وليس علي سبيل الحصر – حسن العطار ورفاعه الطهطاوي ومصطفي صادق الرافعي واحمد فتحي زغلول ومحمد المويلحي ومحمد عبده وقاسم امين وعلي مبارك وزكي مبارك ومحمد حسين هيكل ومحمود عباس العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم ويوسف ادريس واحمد لطفي السيد ونجيب محفوظ ولويس عوض ورفعت السعيد اجتمعت فيهم معظم هذه العوامل السبعة.

وللتوضيح مثلا يوسف السباعي قصاص ممتاز لكن ليس مفكرا مثل يوسف ادريس..ومن الامثله اعلاه محمد المويلحي ومحمد عبده ونجيب محفوظ ولويس عوض لم يمارسوا السياسة عمليا لكن الباقي تقريبا مارسها..ولم يتعلم مثلا العقاد في اي جامعة لكن كل الباقي تعلموا في جامعات..ومثلا محمد عبده مفكر بخلفية إسلامية ورفعت السعيد بخلفية اشتراكية ولويس عوض بخلفية لبرالية لكن لويس عوض ثمّن فكر محمد عبده في كتابه اعلاه..وبعض المفكرين اصبحوا وزراء مثل طه حسين وقليل جدا من الوزراء مفكرون والمفكر يكون قبل المنصب دائما..والبعض كانت مهنته المحاماه او التدريس او الطب او الهندسة او الصحافة او غيرها.

وبصمات المفكر في المجتمع بعضها ذو شأن خطير مثل محمد عبده في الفكر الإسلامي حتي خارج حدود مصر وطه حسين في التربية والتعليم وعلي مبارك والطهطاوي وزكي مبارك في الاخذ من الفكر الغربي ما يناسب المجتمع المصري وترجمة امهات المراجع الفرنسية ورفعت السعيد في تطبيق الفكر الاشتراكي في مصر..وهناك معيار اخر لاختيار المفكر المصري هو اتفاق كوكبة من اهل الفكر المصري علي ان فلان مفكر..اما اختياري – وانا لست مفكرا – لمفكر 2020 فلا احد ينطبق عليه معظم العوامل السبعة.

ولا ادري لماذا لايوجد عندنا الآن مفكر مصري ذو الصفات السبعة..ولا اعتقد ان ثورة يوليو او ناصر او السادات لهم صلة بالموضوع مع ان كارهي هؤلاء يلصقوا بهم هذا الاتهام جزافا وليس لديهم دليل واحد…وظني ان المصري اصبح اهتمامه الاول هو الحصول علي ثروة من المال والمقتنيات باي طريق واسرعه لنفسه ولاولاده – وهذا للاسف من سمات العصر – وليس انتاج “ثروة فكرية مستدامة” يفخر بها ويفخر بها اولاده ويتركها للأجيال وللوطن وللتاريخ وللانسانية

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