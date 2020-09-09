“البدري” يطلب طائرة خاصة.. و”غريب” يرفض مواجهتي السعودية واستراليا

طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، نظرا لضيق الوقت بين المباراتين اللتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

ودخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، كما يتواجد فى الصورة أيضا محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور بمعسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم افريقيا.

وتضاءلت فرص ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، فى الانضمام لقائمة المنتخب بالمعسكر المقبل، فى ظل تراجع مستواه وعدم الحفاظ على مستواه عقب استئناف الدورى العام بعد التوقف.

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وتأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الذي كان سيقام خلال شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل في نوفمبر لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة.

وعلى جانب آخر رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، عرضا لخوض معسكر تدريبي في اسبانيا خلال اجندة نوفمبر الدولية استعدادا لدورة طوكيو الاوليمبية وكان سيتخلله مبارتان وديتان مع منتخبي السعودية واستراليا المتأهلان ايضا للاوليمبياد.