رغم قرار اغلاق السناتر..الدروس الخصوصية مازالت مستمر

بدأت العديد من مراكز الدروس الخصوصية تفتح أبوابها أمام الطلاب خاصة فى المناطق الشعبية ومحافظات الصعيد والأرياف، رغم قرار وزير التعليم بغلق السناتر منذ مارس الماضى وفقا للإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، والتى تقوم على منع التجمعات. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بعض مدرسي الدروس الخصوصية (اونلاين ) يتحدثون عن مهاراتهم لجذب اكبر عدد من الطلاب لإعطائهم دروس بمنازلهم، وفى مناطق مثل المعادى، أكد عدد من أولياء الأمور انهم تواصلوا مع بعض المدرسين لاعطاء أبنائهم دروس فى احد بيوتهم بسعر 50 جنيه للحصة الواحدة بالنسبة للمرحلة الابتدائية و65 جنيه للحصة لثالثة اعدادى ، مؤكدين أن أسعار الحصص زادت نظرا لقله عدد الطلاب بالمجموعة الواحدة. وأسفرت الحملة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمحافظات على مراكز الدروس الخصوصية فى إطار تنفيذ محاور الخطة الشاملة التى إعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” والحد من انتشاره ، من ضبط مدرس أثناء إلقاءه محاضرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بإحدى القاعات بنطاق منطقه الرجبي بمدينة المحلة الكبرى، كما تم القبض على مدر سأثناء اعطائه دروس خصوصية لعدد كبير من الطالبات داخل سنتر بمنزله بالشرقية وتم التحفظ عليه وتحرر له المحضر رقم 4811 جنح أمن دولة طوائ، وتم إحالته للنيابة العامة .