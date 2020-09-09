مع اقتراب بدء العام الدراسى..الإقبال على شراء الزى المدرسى ضعيف 

مع بدء العد التنازلى لاستقبال العام الدراسى الجديد بدأت المتاعب التى تثقل كاهل اولياء الامور, بدءمن المصروفات مرورا بالزى المدرسى والكتب ومستلزمات الدراسة ,واخيرا الدروس الخصوصية…والذى يشغل بال اولياء الامور الآن شراء الزى المدرسى ,ورغم تأكيد المسئولين بغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن أسعار ملابس المدارس هذا العام ستكون منخفضة عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، نتيجة لعدة عوامل أهمها هبوط الدولار والعملات المختلفة وثانيا الركود الذى شهده السوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وأخيرا الكساد الكبير وتراجع الطلب على الملابس الا أن أغلب أولياء الامور الذين ذهبوا لشراء الزى المدرسى لابنائهم أكدوا ارتفاع الاسعار مقارنة بالعام الماضى سواء الزى الحكومى أو الخاص.

واكد عدد من اولياء الامو أن أغلب المدارس اشترطت حضور الابناء ف بداية الدراسة بالزى الصيفى رغم ان موعد بدء الدراسة يتزامن مع انتهاء فصل الصيف ,كما أن محلات ييع الزى المدرسى بالظاهر والزيتون فاكتفت بعرض الزى الصيفى والطقم الرياضى حتى تضمن بيعهم فى ظل الموسم .

تجولت “الاهالى” في عدد من المدارس الخاصة لنتعرف علي قصة الزي المدرسي وهل سيتم تغييره مثل كل عام؟عرفنا أن أصحاب المدارس لم يقوموا بالاتفاق مع أصحاب المصانع والمحلات علي تصنيع وإنتاج الزي المدرسي هذا العام ,واغلب المدارس لم يكن لديها فرصة كافية لتغيير الزى ,ولكنها تمسكت بوضع علامة محددة علي الزي (بادج) تمنح المحلات المتعاقد معها فقط الحق في وضعها علي الزي لضمان عدم تقليده.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن أصحاب المدارس يحصلون علي عمولات تتراوح بين 30 و50 %من إجمالي قيمة المبيعات يسددها أصحاب المحلات والمصانع طبقا لأعداد التلاميذ في المدرسة مضروبا في ثمن الزي الواحد,الا أن هذا العام مختلف عن الاعوام السابقة بسبب انشغال اصحاب المدارس فى جمع المصروفات المدرسية دفعةواحدة تحسبا لاى ظروف طارئة

وتتفاوت اسعار الزي من مدرسة إلي أخري ففي محلات بيع الزي المدرسي بمصر الجديدة يصل سعر”اليونيفورم” للحضانة الى 2500 جنيها اما المرحلة الابتدائية فيصل الى3000جنيه ويتكون من “تي شيرت” صيفى يباع بسعر يتراوح بين 500 و550جنيها ,واخر شتوى يصل سعره الى 600 جنيها وشورت صيفى بسعر 250 جنيها وبنطلون شتوى يباع بسعر يتراوح بين 400و450 جنيها وترنج التربية الرياضية الذى يتراوح سعره من 300 الى 900 جنيها حسب المقاس,اما الجاكت الشتوى0 له سعر اخر وصل سعره لبعض المدارس الى 1200 جنيها ,ويباع فى بعض الاماكن الشعبية ب300جنيها,وفى احد محلات بيع الزى المدرسى بالظاهر يتراوح سعر تيشرت حضانة بين 250و300 جنيها والشورط ب250 جنيها والبنطلون 350 جنيها .

فيما أكد أصحاب محلات بيع الزي المدرسي ان الاقبال ضعيف جدا على الشراء نظرا لتخوف اولياء الامر من عدم ذهاب ابنائهم للمدرسة ,ولذلك فان أغلبهم لا يشترون الزي كامل لاولادهم,بل يشترون النواقص تيشرت أو بنطلون ,وبالنسبة للزى المدارس الحكومية فأكد صاحب محل لبيع الزى المدرسى بالعتبة ان سعر الزى الكامل للمرحلة الابتدائية يصل الى 300 جنيها وطقم الاعدادى حوالى 400 جنيه اما المرحلة الثانوية فيصل الى 450 جنيها.