“المصرية للأدوية” تحذر من الصفحات الوهمية باسم الشركة على “فيس بوك”

حذرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، من وجود صفحات وهمية باسم الشركة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، وتستخدم الشعار الخاص بالشركة، وهى لا تتبعها، محذرة أصحاب تلك الصفحات من المساءلة القانونية.

وأوضحت الشركة في منشور داخلي صادر عن رئيس قطاع الشئون الإدارية، أن الصفحة الرسمية الوحيدة الخاصة بالشركة على “فيس بوك” باسم “الصفحة الرسمية للشركة المصرية لتجارة الأدوية”، والقائم عليها هو الدكتور كريم كرم.

وحذر المنشور من أن استخدام اسم الشركة واللوجو الخاص بها، على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف الصفحة الرسمية لها، هو أمر مجرم قانونا، ويضع أصحاب تلك الصفحات تحت المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة، شدد على ضرورة غلق تلك الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وتعتبر الشركة المصرية لتجارة الأدوية أحد أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، وهى شركة تابعة لقطاع الأعمال تتبع الشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية، وتمثل كيان تستخدمه الدولة لتوفير الأدوية الحيوية والإستراتيجية.