بعد بدأها في القليوبية… رئيس هيئة الأوقاف: إزالة التعديات على أراضي الوقف في المحافظات المختلفة

اتجهت هيئة الأوقاف خلال الأسبوعين الماضيين بعمل حصر بعدد التعديات على أراضيها، وذلك بعد أن أعلنت الدولة حملتها الخاصة بإزالة التعديات المخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وقامت الهيئة بمعاونة قوات الأمن بإزالة نحو ما يقرب من 400 متر بوقف المشترك الخيري بعزبة أفندينا بناحية قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات، كما تم إزالة التعديات على وقف المشترك الخيري بحضور، فضلا عن إزالة التعديات على وقف/ كلهز خاتون في المحافظة ذاتها.

كما تم تنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف/ كلهز خاتون بناحية الخصوص، وبتنفيذ الإزالة على مساحة 9 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة أيضًا، إزالة التعدي على مساحة 900 متر وقف عفيفة الحبشية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند، بالإضافة لإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة في المحافظة ذاتها.

وقال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقوم برصد المخالفات والتعديات ومن ثم ترفع تقريرًا للجهات الأمنية لعمل دراسة أمنية حول الإزالة، ويتم بعد ذلك عمل الإزالة بحضور المحافظ وقوات الأمن، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار ما تبذله الدولة أعمال مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف

وأوضح أن الهيئة تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف، وستشهد الفترة المقبلة عدد من الإزالات في المحافظات المختلفة.