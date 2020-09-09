وزارة الرياضة تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام

أحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.