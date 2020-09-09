وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”، معدلات التنفيذ بالمشروع.

وقال وزير الإسكان، إن هذا المشروع في غاية الأهمية، ويتم متابعته من قبل القيادة السياسية بشكل دوري، ويُعد علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر .. مشيرا إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.