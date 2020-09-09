عالم الأراضي والمياه ضيف إذاعة الشرق الأوسط .. غدًا

يستضيف برنامج “الحلم المصري”، الذي يذاع العاشرة مساء غد “الخميس”، في إذاعة الشرق الأوسط ، دكتور ” نادر نور الدين”، استاذ الأراضي والمياه في كلية الزراعة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذى يتحدث عن مشواره مع التعليم والبحث العلمي وتدرجه العلمي والوظيفي وعمله كمستشار ثقافي لمصر في الكويت وايضا مستشار لوزير التموين ،كما يتحدث عن أهمية الزراعة لاستمرار الحياة في الكون وكيف تصبح الفلاحة مهنة مربحة ودور الزراعة خلال أزمة كورونا، ويتحدث أيضا عن أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما يتناول جهود الدولة في مجال تطوير أساليب الري الحديث وترشيد المياه من أجل مواجهة الفقر المائي وايضا توفير مياه تساعد الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وإنتاج غذاء المواطنين ، البرنامج إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.