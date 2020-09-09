د.” مصطفى مدبولى”: اجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين للتصالح بشأن الوحدات السكنية

اعلن الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس مجلس الوزراء انه تم اعتماده مجموعه من الاحراءات للتسهيل على المواطنين الذين تقدموا او يريدوا التقدم بالتصالح فيما يتعلق بالوحدات السكنيه والمخالفه مشيرا الى ان تلك التسهيلات تتضمن قبول حميع طلبات التصالح بغض النظر عن استكمال الاوراق والمستندات وكذلك اعاده النظر فىً اسعار تقييم المساحات واسعار المتر فىً الشققق واوضح ان تم النبيه على كافه الاحهزه الحكوميه بذلك مشيرا الى انه تم اعتماد تخفيضات فىً اسعار التقييم تتراوح بين ١٠٪؜ الى ٥٠٪؜ فىً عدد من المناطق والمخافظات فىً ضوء عمليت البحث والاستقصاء التى قامت بها الحكومه وكذلك المعلومات التى تلقتها من كافه الاحهزه

وقال سيتم السماح للمتقدم ان يستكمل مستنداته فىً وقت لاحق

وقال رئيس الوزراء انه لن يتم السماح باعتماد اى مبنى مخالف من الان على الاطلاق حيث سيتم تسليم كود تسجيل بكل المبانى فىً مصر