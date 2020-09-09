محافظ كفر الشيخ يتابع انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020م من غرفة العمليات الرئيسية لليوم الثانى على التوالى

كتب منتصر النجار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تباشر أعمالها على مدار الساعة لليوم الثاني علي التوالي في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020م، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، حيث تم ربطها مع الغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه وشدد محافظ كفرالشيخ، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم الثانى مع استمرارها على مدار اليوم، لافتاً إلى إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات وكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة أى موقف طارئ، بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأى مواطن وناشد محافظ كفرالشيخ أهالي المحافظة للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020م، وذلك لإخراج العملية الانتخابية بالشكل الديمقراطي والحضاري الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الامن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة