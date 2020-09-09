انفينكس Zero 8 يعيد صياغة مفاهيم الفئة العليا.. أعلى تكنولوجيا مقابل السعر

تستعد انفينكس Infinix الشركة العالمية الرائدة فى مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، لإطلاق أحدث هواتفها Zero 8 في السوق المصري يوم 12 سبتمبر الجاري، والذي يعد هاتف الفئة العليا (flagship) الرئيسي للشركة خلال عام 2020.

وكعادتها تعيد انفينكس صياغة قواعد جديدة للمنافسة تقوم على وعدها الدائم لمستخدميها فى مصر والعالم بتقديم أحدث تكنولوجيا فى مجال صناعة الهواتف الذكية بسعر مقبول فى متناول يد الشباب الذين يمثلون الجمهور المستهدف للشركة فى الأسواق التي تعمل بها، حيث تسعى دائما لوضعهم فى طليعة المستخدمين للتكنولوجيا الحديثة.

ويأتى تصميم هاتف Zero 8 وفق الرؤية الاستراتيجية للشركة المبنية على أحدث تقنيات البحث والتطوير والذي بذلت فيها الشركة مجهودا ضخما للخروج بتصميم جديد وأنيق للهاتف وفق أحدث معايير صناعة الهواتف الذكية بهدف تحقيق مكانة كبيرة لهاتف Zero 8 فى سوق الهواتف الذكية حول العالم.

ويقدم Infinix Zero 8 كاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات حيث تأتي الكاميرات الخلفية الأربع بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة وكاميرا سيلفي ثنائية في الأمام بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة، بالإضافة إلى الوضع الليلي الفائق الذي يتيح التفاصيل دقيقة حتى في أصعب ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل خوارزميةZero 8’s RAW ، والتي تنتج صورًا واقعية تحت كافة الظروف، بينما تساعد مجموعة الكاميرات الأمامية ذات الإطار الكامل والزاوية العريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل في التقاط صور شخصية خالية من العيوب، وتدعم تقنية Vidhance أو مثبت الدوران فيديوهات عالية الدقة حتى مع الحركة المستمرة.

ومن المتوقع أن يأتى هاتف Zero 8 بمعالج MTK Helio G90T ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، و بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت ، مع شاشة كبيرة بحجم 6.85 بوصةFHD .

والمفاجأة التى ستكشف عنها انفينكس خلال حفل الإطلاق هي أن الهاتف يتضمن نظام تبريد سائل ثلاثي الأبعاد متعدد الطبقات حديث يستخدم 10 طبقات من مواد تبديد الحرارة للحفاظ على أداء Zero 8 في أفضل حالاته، مع البطارية ذات السعة الكبيرة 4500 مللي أمبير ، وبسرعة شحن فائقة تبلغ 33 وات ، يتم إعادة شحن بطارية Zero 8 فى خلال 30 دقيقة فقط.

ولم تفصح الشركة حتى الآن عن سعر الهاتف فى السوق المصرى والذى سيتم الإعلان عنه فى حفل أونلاين يوم 12 سبتمبر الجارى، وإن كانت بعض الدلائل تشير إلى أن الشركة تنوى إشعال المنافسة فى سوق الهواتف الذكية من خلال سعر منافس لم تشهده فئة الهواتف العليا من قبل.