القبض على نصاب استولى على 20 مليون جنيه بتحويلات بنكية مزورة

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام فى واقعة قيام شخص بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال بزعم استثمارها أن المتهم يدعى مدحت نجيب عبد الحكيم سيد، وهارب من تنفيذ الحكم الصادر في الجنايه رقم 9625 لسنة 2018 حصر حبس 62 لسنة 2019 جنايات الزاوية الحمراء المقضي فيها بحبسه عشر سنوات مع الشغل وذلك إثر قيامه بتزوير توكيلات لاستخدامها في الاستيلاء علي أموال وممتلكات أشخاص لا يعرفونه ثم قام بالنصب علي رجال أعمال و أصحاب شركات بأن سلمهم تحويلات بنكية صادرة عن بنوك دولية بالخارج لصالحهم مقابل بضائع وثبت تزوير تلك التحويلات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه مستشار تجاري لسفارة جزر القمر، مستخدما مستندات مزورة على خلاف الحقيقة.

كما كشفت تحريات المباحث أن المتهم مدرج من خلال نشرة حمراء أصدرها الإنتربول الدولي بعد القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترحيله إلى مصر إلا أنه لم يرتدع واستطاع بادعاءاته الكاذبة أن يتحصل علي مبالغ مالية تجاوزت العشرين مليون جنيه موضوع الاتهام الوارد بالمحضر 3742 إداري قسم دار السلام حصر تحقيق 373 لسنة 2020.

البداية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام من ضبط أحد الأشخاص متهم فى عدة قضايا نصب وخيانة أمانة بعد استيلائه على أموال مواطنين ورجال أعمال بزعم استثمارها، وبيع بضائع وهمية واردة من الخارج بأوراق مزورة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بتجديد حبسه 45 على ذمة التحقيقات.