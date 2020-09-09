“اتصالات مصر” توقع اتفاقية لأنشاء أحدث بنية تحتية للاتصالات والتكنولوجيا بمشروع “وان قطامية” معمار المرشدي

وقعت شركة «اتصالات مصر» الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة اتفاقية تعاون مع شركة «معمار المرشدي»، لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة بمشروع “وان قطامية” العقاري، بما يضمن توفير كافة الخدمات المتطورة والحلول الذكية في الاتصالات والإنترنت داخل المشروع.

قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس محمد مرشدي، مالك ومؤسس مجموعة المرشدي، وتتضمن اتفاقية التعاون قيام شركة اتصالات مصر بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشروع ومد شبكة الألياف اللازمة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات الإدارية والتجارية، وأن تكون اتصالات مصر هي المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت، VPN، IVPN، الصوت الثابت للمشروع.

حازم متولي: اتصالات تمتلك أحدث تكنولوجيا عالمية لدعم مستقبل المدن الذكية وخريطة التحول الرقمي

وبهذه المناسبة علق المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلا: “تسجل اتصالات مصر بصمة نجاح جديدة باتفاقيتها اليوم مع شركة «معمار المرشدي» أحد أهم الصروح في قطاع العقارات المصري، خاصة وأن تنفيذ اتصالات مصر للبنية الأساسية وتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع وان قطامية الذي يعد أحد أهم المجتمعات العمرانية المغلقة يتوافق مع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، حيث تمتلك اتصالات مصر أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات، وتحرص على فتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة”.

من جانبه قال المهندس محمد مرشدي، مالك ومؤسس مجموعة المرشدي: “نحرص دائماً على تصميم وبناء وإدارة مشاريع عقارية متكاملة راقية وذكية توفر جودة الحياة لكل من عملائنا وينعكس أثرها على المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفعنا لعقد هذه الشركة اتصالات مصر نظراً لريادتها وامتلاكها أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

محمد مرشدي: نحرص على تقديم مشاريع عقارية متكاملة راقية وذكية توفر جودة الحياة لعملائنا

جدير بالذكر أن امتلاك اتصالات مصر لترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة يثبت ريادتها في تقديم تقنيات إدارة المدن الذكية، ويمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الإنترنت وكاميرات المراقبة وتوصيل خدمات التليفون الثابت والمحمول.

ويعد مشروع “وان قطامية” أحد أهم مشاريع معمار المرشدي وهو عبارة عن مجمع متعدد الأغراض ويتكون من 8 مباني إدارية وتجارية و 30 مبنى سكنى يوفر 3670 وحدة سكنية بواجهات شفافة تسمح لكل مساحة باحتضان الضوء الطبيعى.