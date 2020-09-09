٤٣١ مليار دولار إجمالي التدفقات الدولارية للسوق المصري منذ ٢٠١٥

اعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى ان معدلات تدفق النقد الاجنبى للسوق المصرىً وصل الى 431 مليار دولار منذ عام 2015 .

وقال محافظ البنك المركزى ان مصر قدمت نموذجا للاصلاح المالى والاقتصادى مشيرا الى ان معدل الاستخدامات وصل الى ٤١٢ مليار دولار خلال نفس الفترة .

وقال عامر ان هناك ٢٦٠ صندوق استثمار اجنبى فىً السوق المصرىً يقوم منهم 61%،من الصناديق الامريكية و١٣ صندوق اوروبى والباقى من جنسيات مختلفة تقوم الان بالاستثمار فىً سوق اذون الخزانة وادوات الدين مشيرا الى ان معظمها الان يقوم بشراء الجنيه المصرىً ..واوضح محافظ البنك المركزى فىً حديثه لقنتة صدى البلد ان هناك استثمارات تصل الى 18 مليار دولار فىً السندات الدولية ..وقال ان احمالى مبيعات شهادات الاستثمار ذات عائد ١٥٪؜ وصل الى ٣٨٠ مليار جنيه.

وقال محافظ البنك المركزى انه نتيجة استقرار السياسات المالية كانت مصر من اوائل الدول التى قامت بطرح سندات دولية خلال ازمه كورونا رغم تحذيرات شديده من هذه الخطوة لدرجهة ان مسئولى صندوق النقد الدولى قالوا لن تحصلوا على اكثر من مليار دولار وقمنا رغم ذلك بالطرح ووصل اجمالى العروض الى ٢١ مليار دولار وقمنا ببيع سندات طويلة الاجل ومتوسطة بقيمه ٥ مليار دولار ..وقال ان اجمالى السندات الدولية وصل الى ٢٣ مليار دولار .

وكشف طارق عامر ان مصر قامت بسداد التزامات مالية دولية وصلت الى ٣٥ مليار دولار منذ بدء ازمة كورونا ..وقال ان اجمالي القروض وصلت الى اكثر ٢،٢ ترليون جنيه.وقال انه من المتوقع ان تحصل مصر على المتبقى من قرض ال ٥،٢ مليار دولار على دفعتين فىً ديسمبر ويونيه.وقال ان الدين الخارجى يصل الى اكثر من ١١١ مليار دولار