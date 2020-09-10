وزير الإسكان: طرح 870 وحدة بـ”سكن مصر – JANNA” فى 10 مدن جديدة للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعى (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

وقال وزير الإسكان: نصت الموافقة على طرح 544 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر” بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – “ناصر” غرب أسيوط)، و326 وحدة سكنية بمشروع “JANNA” بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

وأوضح الوزير أن العميل الراغب في تخصيص وحدة سكنية عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وتكون المعاملة المالية كالتالى، سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع “سكن مصر”، و100 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع “JANNA” تُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقاً لما يلى، سداد 10 % من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.