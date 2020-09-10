منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى طلبها..وتعليمات من وزير الداخلية بالاستجابة

في استجابة فورية ولفتة إنسانية من السيد محمود توفيق، وزير الداخلية توجهت مأمورية من حقوق الانسان والأحوال المدنية إلى المعهد القومي للأورام لتجديد بطاقة الرقم القومي لسيدة مسنة تعانى من ورم سرطاني بالفك، وذلك عقب استقبال منظومة الشكاوى الحكومية لطلب معاونتها في تلقى الخدمة الطبية، حيث تم التنسيق مع المعهد القومي للأورام للعرض علي استشاري جراحة أورام الفك الذي قرر ضرورة إجراء جراحة لاستئصال الورم وإعادة بناء الفك، ولدي استكمال الإجراءات اللازمة تبين انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي التي تحملها السيدة وبعرض الأمر علي السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الانسان لتيسير سبل تجديد بطاقة الرقم القومي، أفاد بأن السيد وزير الداخلية قد أصدر تعليمات بإيفاد مأمورية للتوجه فوراً لإتمام عملية تجديد بطاقة الرقم القومي للمواطنة داخل المعهد القومي للأورام، حيث يقوم المختصون بالمعهد بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن هذا التحرك السريع من وزارة الداخلية يعد نموذجاً لما تقوم به الوزارة من استجابات لشكاوى المواطنين التي تتلقاها أو ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى جانب الجهود الأساسية للوزارة في التعامل مع الشكاوى المتنوعة لتحقيق الأمن والامان في ربوع الوطن.

وكانت منظومة الشكاوى الحكومية قد قامت بالتواصل مع ا.د عميد المعهد القومي للأورام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة، وأثناء السير في الإجراءات اللازمة تبين أن بطاقة الرقم القومي منتهية، كما أن السيدة من منتفعي التأمين الصحي وتقيم خارج محافظة القاهرة، وبناء علي ذلك تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة وقد اضطلعت الجهات المعنية بتيسير الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية المطلوبة حيث قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوجيه خطاب خدمات متبادلة لدي المعهد القومي للأورام، كما قام المعهد القومي للأورام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة علي التوازي مع السير في باقي الإجراءات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وخاصة ذات البعد الإنساني، واتساقاً مع المبادرات الرئاسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.