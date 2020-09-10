رئيس جنوب السودان يعرب عن تقديره للرئيس السيسي لما يقدمه من دعم لبلاده

بحث سيلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب رئيس جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلا في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة آثار الفيضانات بجنوب السودان.