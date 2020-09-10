ندوة: ” واقع اللغة العربية في التعليم العام في الدول العربية “

في إطار سلسة الندوات الثقافية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان ” صالون الجامعة الثقافي “، ينظم (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة وحوار الحضارات) بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية ندوة حول ” واقع اللغة العربية في التعليم العام العربي” وذلك يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وصرحت معالي السفيرة د.هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الندوة تهدف إلى تقييم وضع اللغة العربية ضمن اللغات الأجنبية الحية في الدول العربية خاصة في ظل العولمة وتأثيرها وكذلك المشاكل العملية المرتبطة بتعليم باللغة العربية في التعليم العام في المناهج الدراسية العربية وسبل إصلاح وضعها في التعليم، من خلال عدة محاور تتمحور حول تقييم وضع اللغة العربية في مراحل التعليم العام والاطلاع على أفضل التجارب في الدول العربية و كيفية وضع المناهج التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية، ومدى العلاقة بين مستوى تحصيل التلاميذ والطلاب وتفوقهم في التعليم ومعرفتهم باللغة العربية، كما ستتناول الندوة كذلك المسؤولية التي تقع على واضعي المناهج الخاصة التعليمية وضرورة الاهتمام بإعداد وتدريب أساتذة اللغة العربية تدريبا يتماشى مع التطورات التي يعرفها قطاع التعليم عموما في ظل الانتشار السريع لوسائل التعليم التكنولوجية. يشارك في الندوة مجموعة من الخبراء الأكاديميين العاملين في مجال تطوير اللغة العربية من كل من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية والجمهورية اليمنية.