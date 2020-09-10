الزراعة: تضرب بيد من حديد على من يتلاعبون بصناعة الأعلاف وتضبط مصانع غير مرخصة بالاسماعيلية

اكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة انه في اطار

توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف

تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات للقيام للقيام بحملات مفاجئة على بعض المراكز بمحافظة الإسماعيلية، وقد قاد الحملات العقيد/ محمد مجدى الشامى من شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس/ جمال احمد ثابت مدير الإنتاج الحيوانى بمحافظة الإسماعيلية، وأسفرت الحملات عن إكتشاف محل تجارة أعلاف بدون ترخيص – عدد 2 مخزن خامات أعلاف وأعلاف مصنعة بدون ترخيص، ومصنع أعلاف غير مرخص.

واضاف سليمان انه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها .

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).