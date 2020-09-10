وزير التعليم : هناك تعاون مشترك بين وزارة التعليم و وزارة الصحة لبدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع أجهزة الدولة تتعاون مع الوزارة لاتمام اختبارات الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف أن هناك أساليب جديدة هذا العام لحماية الطلاب و الحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية في توزيع خطة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة والإجراءات الاحترازية مثل التباعد بين الطلاب وتوزيع الطلاب داخل الفصل الدراسي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال إن لكل مدرسة خطتها في التباعد الاجتماعي بين الطلاب و طوابير الصباح .. موضحا أنه تم التأكيد على مديري المدارس إعادة توزيع الجداول بما لا يمس المحتوى العلمي للمناهج .

وأضاف أن هناك تعاون مع وزارة الصحة من خلال الحملات الإعلانية مع التأكيد على وجود طبيب من الوزارة في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وتابع ان هناك تعاون مستمر مع وزارة الصحة وخاصة في المبادرات الرئاسية .. مضيفا أن التعليم و الصحة يشهدوا نقلة نوعية و يجب استغلال النقلة في تطوير التعليم و خاصة من الناحية الإلكترونية