تداول 81 ألف طن و 915 حاوية ، و 9684 شاحنة عامة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

كتب احمد سلامة

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 حيث تواجد بالميناء سفينة حاويات ، وعدد 20 سفينة بضائع عامة ، وعدد 13 سفينة صب جاف ، وعدد 3 سفن صب سائل ، وعبارتبن ، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة ، وغادرت 8 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة منهم سفن حاويات ، و سفن بترول ، و سفن بضائع عامة ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة جاهز منهم للدخول 9 سفن يجري دخولهم طبقاً لأولويات التراكي ، هذا وقد تم دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 4 آلاف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 252 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 663 حاوية .