وزير النقل يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ عدد من  المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية

عقد اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية حيث ناقش الوزير في بداية الاجتماع أهمية الإرتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة حيث إطلع علي الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالإشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخري بالهيئة ومواقع العمل علي أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلي التدريب الفني

وشدد الوزير علي أن يكون شرط الحصول علي رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كافة الإختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل علي القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وان يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية اولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد

كما تابع الوزير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد مشيرا الى ان خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك وعقد دعم فني لمدة 15 عاماًيشمل قطع الغيار بالاضافة الى تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، و تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار.

واستعرض وزيرالنقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزاؤة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الاحمال على الطرق بالاضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر) والموقف الخاص بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرا التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب