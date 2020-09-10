«الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

أعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

-تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020.

-على كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

-الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى.

-24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

-تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020

-23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

-نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020

-موعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

*المرحلة الثانية

– تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر

– تجرى في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر

– النتيجة 15 نوفمبر 2020

– جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

– جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.

*الموعد النهائي للنتيجة:

– 14 ديسمبر 2020