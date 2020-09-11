فى زيارته الرسمية ..د.” محمد عبد العاطى” ونظيره بجنوب السودان يتابعان مشروع 6 محطات مياه جوفية

قام كلاً من الدكتور محمد عبد العاطي و السيد/ مناوا بيتر قادكوث وزيرا الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان بمتابعة تقدم سير العمل في مشروع إنشاء ٦ محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، حيث قام الوزيران بتفقد العمل بمحطة المستشفي القبطي بمونيكي وشهدا انطلاق المياه من البئر و تفقد مكونات المحطة و سير العمل في الخزان العلوي.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنفيذها حالياً لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان.