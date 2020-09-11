جماهير الاتحاد السكندرى تسهر حتى الفجر احتفالا بفوز فريق السلة ببطولة الدورى

كتب احمد سلامة

استقبلت جماهير نادى الاتحاد السكندرى فريق السلة بمقر النادى بالشاطبى استقبالا حافلا وسهرت حتى فجر امس فرحا بفوز الفريق بلقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة رجال بعد الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 81 -72 في المباراة، التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة أكتوبر في رابع جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة. كان فريق الاتحاد السكندري قد نجح خلال أشواط المباراة الأربعة في التقدم على الأهلي حتى نهاية المباراة بتفوق واضح للاعبي زعيم الثغر الذين تمكنوا من تحقيق الفوز بجدارة على المارد الأحمر. وحسم الاتحاد السكندري المباراة الرابعة، لصالحه لتنتهي السلسلة بنتيجة 3-1 لصالح الفريق دون الحاجة إلى المباراة الخامسة التي لن تلعب بعد حسم اللقب من قبل زعيم الثغر. من جهته أهدى محمد مصيلحى رئيس النادى الفوز الى جماهير النادى المخلصة التى ساندت الفريق فى كل مباراياته ومن المنتظر ان تقرر الادارة مكافأة كبيرة للفريق والجهاز الفنى فى وقت لاحق.