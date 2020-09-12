الادوات الكتابية: انخفاض غير مسبوق في مستلزمات المدارس هذا العام

قال مصطفي حسن عضو شعبة الادوات الكتابية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية أن الموسم الدراسي الجديد هذا العام يشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالموسم السابقة وأكد مصطفي حسن أن الانخفاض يشمل تقريبا معظم مستلزمات المدارس هذا العام نتيجة زيادة المعروض عن الطلب وهو الأمر الذي يعتبر بشري لاهالينا علي مستوي الجمهورية بشكل عام ومحافظة القاهرة بصفة خاصة. وقال ان هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر ٥٠٠ جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر ٢٥٠ جنيه خاصة في معرض اهلا مدارس المنتظر أقامته في الربع الأخير من شهر سبتمبر الجاري والاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر ٧٥ قرشا وهو ما يؤكد أن الأسعار هذا العام تناسب كافة المستويات وتلبي الأذواق المختلفة.