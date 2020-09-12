محافظ المنوفية يلتقي رئيس شركة غزل شبن الكوم لبحث مطالب العمال

كتب عادل شحتينو

التقي صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أيمن صادق رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين الكوم بمكتبه بالديوان العام . تناول اللقاء أهم مطالب العمال والوقوف علي أخر المستجدات للسعي والتعاون في حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم ، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالفئة العمالية وتذليل العقبات أمامهم لإستمرار دفع عجلة الانتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة. وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة التكاتف فى هذه المرحلة والوقوف صفاً واحداً فى ظل التنمية التى تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية . يذكر أن مئات من عمال غزل شبين الكوم قد نظموا منذ عدة ايام وقفة احتجاجية أمام المصنع مطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة و التى تصل ل80يوما اضافة لعودة عدد من زملائهم المفصولين للعمل إثر قيامهم بالمطالبة بحقوقهم