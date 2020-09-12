غنوه للنهار الجاي
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عوض الشيخ
(ديمشلت 25/10/1989)
ياوطنى
يازنزانه
مفتوحه البيبان
هتكب مابين الضلوع
اسمك وعنوانى
ياوطنى….يامشتاق أنا
وحبيبتى غنوه للنهار
فى الشرد او فى البرد
تتقال…..
وتتغنى…..
“يوحا بقره حاجه”النطاحه
من غير قرنين
يسمعها قلبى
فى الليل الهزيل/أجرى
أمد دراعى
فى جراب الزمن
تتحنى كفى بدم اشجار الكافور
يندهنى تانى يشدنى
موال..لطفله صغيره
“طنه الخشب طنه”
“يبات الليل يبكى”
أصرخ..
أفور..
أقراك يابويا
فى عيون الكفور
شعب وكفر
م السلطه والليل الغبى
يتهد حيلى
ينحنى قلبى الضعيف
أطق / أفرقع
أموت فى غيظى
يكمل الموال
“يبكى على البنا”
تطبع صوابعى الخمسه
على صدرى النحيل
زنازين..
وكام سجان على بابها بيتوبوا
يهمد فى جوايا
فرس جامع
فيقرب الفزع /السكات
يتبح صوتى
الليل يمد الجذر لجفونى
الشارع المليان سكات
يجننى..
مع انه جوا القلب والننى
أرجع لفرشتى تانى
يزداد جنونى
أحاول اننى فى مره أنام فانمشى
ومنين يجينى النوم؟!
منين يجينى النوم؟!
ودمعتى فارشه على خدى
وهم الناس ملوش اخر
واهو نايم على سريرى
أنام .. ازاى؟
.. .. ..
عديم الخال
ملوش صاحب
فلا تحاول
ولا تفكر تصاحبنى
_أكيد الشمس راح تطلع
ويجى اليوم
وتبعدك عنى..
_من عاشر اللى اتظلم
يحس الظلم طوالى
ياوطنى..
مين اتظلم
ومين ياوطنى
كان ظالم؟
ندرن عليا يوم ماترجعلى
لافك سجن الكلام
وأنطق الابكم
وابدر حروف الخلاص
فى الارض وارويها تطرح غناوى الثوره تتعايق
ياوطنى
ياقلبى الجريح
عاشق الصبايا
وبقرتى واقفه
محتاجه للطور العفى/
قرفانه م المخصى
_وازاى يفيد الكلام
والودن معجونه
قلبى عليك ياجدع
يا أبو الدراع مايل
القلب مهما خلى
ابدا مايسكنه تانى
ياوطنى
يازنزانه مفتوحه البيبان
عاشقك أنا
وذلى سبب عشقك
ولا يمكن هتوب عنك
وأتوب ازاى ؟!!
وأنا دايب فى حبك دوب
ولا هعرف أكون خاين
أنا مسالم ..
وبايع كل من باعك
ومين باعنى ..
ووقت الجد
يوجعنى الكلام للأعوج
ولو باهت ..
أموت م الغيظ
وانا فى حبك
يتوه عقلى
لا انا قادر
اكون انسان
ولا قادر اكون فنان
ولا حتى اكون اهطل
فلا تحزن اذا اغضب
اذا اغضب فلا تحزن.