لا لعالم يضجّ بالعنف..

غادة إبراهيم / لبنان

أنا لاخبز لي

في عالم ما اخترته .

ولو خيّرت لاخترت

جزيرة تغسل خطيئتها

الأمواجُ كلّ صباح

جزيرة تهدهدها الرؤى

اشتهاء يخمد ظمأ الاماني

التائهة في دخان …

جزيرة تهجو عبيد القرش

صناع المجامر …

جزيرة لا يسمع

في أروقتها عويل

مخذول خاسر

ولا أنين حيّ

مضغته ظلمة المقابر

جزيرة حرّم فيها

وأد الأماني،

ردْم دروب الغيم ..

أنا من حيث تنمو

أجنحة الفكر

ترشم الثواني ربيعاً

تصفّق له أخيلة

راقصت شهقةً

مشّطت شعر القصيدة