فن الباروك و الروكوكو…

أمل جمال

الباروك هو مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن الذي ساد غربي أوروبا وأمريكا اللاتينية. والعصر الباروكي بشكل عام هو الفترة الممتدة من أواخر القرن 16 وحتى أوائل18 في أوروبا.باروك هو اصطلاح مستعمل في فن العمارة والرسم معناه الحرفي شكل غريب، غير متناسق،. ظهر اواخر ق 1618 في روما لأول مرةو ساد حتى أوائل القرن. ويتميز الأسلوب بالضخامة ويمتلئ بالتفاصيل المثيرة.وكان فنانو الباروك يغرمون بالجانب الحسى للاشياء ويعتنون بتفاصيلها و تنميقها وكانت إيطاليا وخاصة العاصمة روما في القرن17 هي المركز الرئيسى للنشاط الفنى الكبير. فن الباروك لم يختص به الرسم فقط و إنما العمارة و الموسيقى والنحت أيضا. في العمارة استخدم في تزيين أسقف الكانئس بأشكال ضخمة تعطى إحساسا وهميا بالاتساع و تعطي شعورا بالحركة كما توظف بمهارة عالية تاثيرات الضوء و الألوان لابراز الحالة النفسية للشخصيات المصورة. أنا في النحت فتميزت التماثيل النصفية التي كاملة تعطي المشاهد احساسا بالحركة و تظهر بجلاء في النافورات المصممة من الرخام. من أشهرالرسامين و النحاتين المعمارين برنيني – مايكل أنجلو وجان لودينزو- جيوفاني – دي شامباين – رامبرانت، و فيرمير