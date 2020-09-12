ذفن جثة شاب غرق فى شاطئ الهانوفيل بالاسكندرية وحملة لاخلاء شاطى أبو قير

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية اليوم السبت بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه شاطئ الهانوفيل بعد مخالفة تعليمات غلق الشواطئ والنزول إلى المياه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا يفيد بوجود غريق في شاطئ هدير بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري. وتبين أن الغريق نزل لمياه البحر في الساعة الثالثة والنصف فجرا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وهي لشاب يدعى “حازم.ا.ف”، 21 سنة، مقيم بشارع إبراهيم الطلخاوى الهانوفيل، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. من جهة أخرى أخلت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المنتزة شاطئ أبوقير من المواطنين مساء أمس الجمعة بعد وجود تجمعات نجحت في التسلل إلى الشاطئ المغلق، بقرار من مجلس الوزراء