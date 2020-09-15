الصديق الكبير يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين عن بعد لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاجتماع بحث التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة وأثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي وتطبيقات التقنيات الحديثة ومستقبل الخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وجرى أيضا خلال الاجتماع بحث تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تعزيز الشمول المالي.

وشارك في الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد وكبير المستشارين الاقتصاديين محمد العيريان.